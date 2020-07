Piazza Armerina, confermata la 65esima edizione del Palio dei Normanni

La 65esima edizione del Palio dei Normanni si farà. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale di Piazza Armerina che, a seguito di una condivisione di intenti con i presidenti dei Comitati di quartiere, ha stabilito di garantire lo svolgimento di un evento che dura ininterrottamente da oltre mezzo secolo.

La versione 2020 del Palio, dopo il successo dell’edizione 2019, sarà ancora diretta dalla regista Gisella Calì e avrà una narrazione principalmente virtuale. Gli strumenti che racconteranno la nuova edizione saranno le telecamere di troupe professionali e un videogioco basato sul Palio che verrà diffuso tramite i maggiori social network in tutto il mondo.

«Non potevamo rimanere inermi e arrenderci al fatalismo - ha detto il sindaco, Nino Cammarata - così, nel pieno rispetto di tutte le normative anticovid, abbiamo deciso con coraggio e amore nei confronti della nostra città e delle sue tradizioni di portare avanti una manifestazione di tale calibro. Certo, sarà un Palio diverso, ma altrettanto emozionale, in sintonia con il percorso avviato lo scorso anno, tra storia, leggenda e religione. Infatti, piuttosto che subire l’emergenza sanitaria perdendo oltre mezzo secolo di manifestazione, si è pensato di cogliere l’occasione per trasformarla in un documento cinematografico di altissimo livello da tramandare ai posteri».

Foto di Emma Rodriguez

