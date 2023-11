Incidente nella notte a Centuripe, auto in bilico su una scarpata: giovane finisce in ospedale

Incidente nella notte a Centuripe, in provincia di Enna, e solo per un miracolo non c'è stata n'altra vittima sulle strade siciliane. Secondo quanto ricostruito, un’Alfa 147 è uscita fuoristrada, fermandosi in bilico sul ciglio di una scarpata a circa 40 metri di altezza. Per estrarre il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Enna.

Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale San Marco di Catania: la prognosi è riservata per i traumi riportati dopo l'urto. Indagini da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Nella foto l'ospedale San Marco