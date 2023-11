Barrafranca, la bimba ha fretta di nascere: donna partorisce sull'ambulanza ferma in statale

La chiamata d'emergenza al 118, poi la corsa in ospedale e l'intervento di una seconda ambulanza, dove una donna ha infine partorito prima di arrivare al pronto soccorso. È la storia a lieto fine che riguarda una giovane mamma che abita a Barrafranca e che avebbe dovuto dare alla luce la sua bambina all'ospedale di Enna.

Il parto è avvenuto durante il tragitto, quando la donna di orgini africane era in preda alle contrazioni. I sanitari a bordo del mezzo del 118 hanno subito richiesto l'intervento di un'ambulanza attrezzata per il parto, con personale pronto ad assistere una donna al termine della gravidanza.

I due mezzi si sono incontrati sulla strada statale 561 che da Barrafranca porta all’ospedale Umberto I di Enna: la piccola aveva fretta di nascere e in pochi minuti è stata praticamente realizzata una sala parto. Da lì a poco è nata Linda, che è stata subito assistita dai sanitari ed è in ottime condizioni di salute. Anche la sua mamma sta bene. Entrambe sono state poi trasportate regolarmente all'ospedale per tutti gli accertamenti.