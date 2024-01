Paura sull'autostrada Palermo-Catania: auto in fiamme ad Enna, passeggeri in salvo

Prima il fumo, poi le fiamme hanno avvolto la parte anteriore di un'auto che era in marcia, diffondendosi rapidamente. Momenti di paura lungo l'autostrada Palermo-Catania, nel territorio di Enna. L'uomo che era al volante e i suoi passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo appena in tempo: la macchina è stata completamente distrutta dall'incendio.

L'automobilista ha lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Questi ultimi sono stati impegnati nella gestione della viabilità: il tratto dell'autostrada è infatti stato momentaneamente chiuso e si sono registrati forti rallentamenti al traffico. In base ai primi accertamenti, a provocare le fiamme mentre l'auto era in marcia sarebbe stato un cortocircuito.

Pochi giorni fa un altro veicolo è andato a fuoco, in mezzo al traffico, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo: lunghe code si sono registrate sia all'ingresso nel capoluogo siciliano che in uscita, per l’incendio di una macchina ferma in corsia d’emergenza sul raccordo dell’A29, all’altezza dell’ospedale Cervello. L’automobilista, anche in questo caso, ha fatto in tempo a fermarsi, ad accostare e a scendere dal mezzo, mettendosi in salvo.