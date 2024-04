Si ribalta un autoarticolato carico di patate, chiusa l'autostrada Palermo-Catania all'altezza di Enna

Chiuso un tratto dell’autostrada A 19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Enna. La chiusura è dovuta al ribaltamento di un autoarticolato che trasportava patate. Il conducente è stato trasportato all’ospedale Umberto I in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco di Enna e la polizia stradale. L'incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione del capoluogo dell’Isola. La chiusura è scattata al km 119,400, in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto in area di cantiere.