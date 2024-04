Camion ribaltato sulla A19, riaperta al traffico l'autostrada all'altezza dello svincolo di Enna

È stata riaperta al traffico l'autostrada A 19, sulla carreggiata da Catania in direzione Palermo, chiusa da stamattina, nei pressi dello svincolo di Enna, dopo il ribaltamento di un autoarticolato che trasportava ortaggi. Per tutto il giorno i vigili del fuoco di Enna, la Polstrada e l’Anas hanno lavorato per ripristinare la circolazione. Non senza difficoltà infatti è stato rimosso il grosso mezzo ed è stato necessario sgomberare la carreggiata dal carico che si era rovesciato a seguito dell’incidente.