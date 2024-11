Il suicidio della quindicenne a Piazza Armerina: l'appello della preside: «Chi sa parli e si assuma la responsabilità»

«Chi sa parli. L’ho detto ai ragazzi e voglio dirlo anche pubblicamente». L’appello, dopo quello del procuratore per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, arriva dalla dirigente scolastica della scuola di Piazza Armerina frequentata dalla quindicenne trovata dalla madre, lo scorso martedì, impiccata a un pino nel boschetto accanto la sua casa, nell’Ennese.

«Io non ero presente nel frangente della presunta lite - ha detto la preside - e ho riferito quello che mi è stato detto solo di uno scambio di vedute. Ma se qualcuno tra i ragazzi ha sbagliato è giusto che si assuma le proprie responsabilità. La scuola che dirigo non è omertosa e, per questo, ci mettiamo a disposizione della Procura per i minori per una piena collaborazione».

La dirigente rassicura che la scuola da sempre ha attivato i protocolli antibullismo e cyberbullismo e che c’è un referente di istituto. «Ma proprio in questo caso - aggiunge - posso confermare che non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione né da parte della ragazza, né da parte degli insegnanti».