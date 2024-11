La ragazzina suicida a Piazza Armerina, il legale della famiglia: insieme ai pm per la ricerca della verità

Milena Ruffini, legale della famiglia della quindicenne che si sarebbe suicidata lo scorso 2 novembre impiccandosi ad un albero nel boschetto vicino casa, ha incontrato stamani il procuratore per i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino.

«Un colloquio disteso - ha detto l’avvocato - che conferma che lavoreremo entrambi per la ricerca comune della verità e giustizia. Anche la procura di Caltanissetta è aperta ad ogni ipotesi a fronte della denuncia della madre che non crede alla tesi del suicidio».

Larimar Annaloro una settimana fa si è impiccata nel giardino di casa a Piazza Armerina.