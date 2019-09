Borghi più belli d'Italia, consegnata a Troina la bandiera

Anche Troina entra a far parte dei Borghi più belli d'Italia. Ieri è stata consegnata la bandiera dell'associazione che riunisce e promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione del turismo e del patrimonio artistico e storico dei piccoli nuclei urbani.

La cerimonia ufficiale si è svolta in piazza Giacomo Matteotti, in presenza dei vertici nazionali e regionali del Club, dei sindaci dei 19 comuni siciliani che fanno già parte de “I Borghi più belli d’Italia” e di una comunità in festa, che si è stretta attorno all’amministrazione comunale, che da anni lavora alla realizzazione di un modello di sviluppo fondato sul rilancio culturale e turistico della città, attraverso la promozione e la valorizzazione delle sue tradizioni e risorse storiche, artistiche, culturali e ambientali.

“Dopo un percorso lungo e impegnativo che ha fatto riscoprire il valore delle nostre bellezze a noi ed all’esterno – ha dichiarato il sindaco Fabio Venezia - , oggi è finalmente giunto un momento importante e prestigioso per la nostra comunità. Ringrazio chi a creduto in noi, i vertici dell’Associazione, i sindaci che hanno accolto con fervore la nostra adesione e la nostra comunità, che ha creduto e ci ha accompagnato in questo ambizioso progetto”.

Un percorso avviato dall’amministrazione nel 2015, con la richiesta di adesione al Club. Il 4 luglio scorso, la visita della commissione nazionale in città, per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli standard richiesti dalla “Carta di Qualità”, che il 23 luglio ha dato l’ok alla certificazione della città, per la presenza del suo patrimonio architettonico e naturale, degli edifici storici e dei percorsi turistici di qualità, la salvaguardia dell’ambiente, le offerte di alloggio e ristorazione, le attività ludiche, sportive e culturali, l’esistenza di artigiani e la promozione di manifestazioni permanenti o temporanee.

A consegnare al sindaco Fabio Venezia il vessillo, insieme alla spilla distintiva ed alla certificazione, che decreta a pieno titolo la prima capitale normanna della Sicilia uno tra i borghi più belli d’Italia, 20° per ordine d’ingresso in tutta l’Isola, il vice presidente nazionale del Club Giuseppe Simone.

Presenti anche il direttore generale de “I Borghi più belli d’Italia” Umberto Foti, il rappresentante del comitato scientifico per la certificazione Livio Scattolini ed il coordinatore regionale Salvatore Bartolotta.

