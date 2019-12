A Troina l'assemblea regionale de “I Borghi più belli d’Italia”

Sarà Troina ad ospitare, a pochi mesi dalla consegna della "bandiera rossa", l’assemblea regionale del club “I Borghi più belli d’Italia”. A farlo sapere il sindaco Fabio Venezia che ha commentato: “Siamo onorati di ospitare a Troina questo evento. L’adesione a questo prestigioso circuito sta già dando e, darà in futuro, grande visibilità al nostro borgo”.

Ad aprire i lavori, che a partire dalle ore 10.30 si protrarranno per l’intera giornata di sabato 14 dicembre prossimo, nella “Sala Martino” del centro congressi de la “Cittadella dell’Oasi, il saluto dell’assessore regionale al Turismo, allo Sport ed allo Spettacolo Manlio Messina, cui seguiranno gli interventi del presidente nazionale del Club Fiorello Primi, del vice presidente Pippo Simone e del coordinatore regionale Salvatore Bartolotta.

Tra i temi quello della finanza etica come strumento di rilancio culturale e turistico dei piccoli borghi di cui si parlerà con il presidente ed il vice segretario generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini e Giovanni Nicola Pes, cui farà seguito la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’Ente ed i sindaci dell’Associazione Temporanea di Scopo “I Borghi più belli d’Italia in Sicilia”.

Nel pomeriggio, dopo i saluti del sindaco Fabio Venezia, spazio al convegno sul tema “Aree interne e valorizzazione dei piccoli borghi in Sicilia”, in cui interverranno il professor Fausto Nigrelli dell’Università degli Studi di Catania, il professor Paolo Giansiracusa dell’Accademia di Belle Arti di Catania, il presidente della Fondazione Oasi Città Aerta don Silvio Rotondo, Franco Barbagallo del Gruppo Italiano Stampa Turistica, l’ex sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ed il vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

