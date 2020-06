A Nicosia torna l’Infiorata: sarà dedicata alla rinascita

Prima manifestazione culturale aperta al pubblico della provincia sarà domenica, ma gli allestimenti inizieranno domani, la XXVI edizione di «Nicosia in fiore … verso la rinascita». E proprio la rinascita sarà il tema della manifestazione che da XXVI anni catalizza l’attenzione di moltissimi visitatori da diverse parti della Sicilia. Per garantire la sicurezza l’infiorata verrà realizzata in diversi punti della città, sarà quindi visibile lungo un percorso, che inizia da San Michele il quartiere più antico di Nicosia, così da non creare assembramenti.

