Morgantina, il Barbablù Fest debutta col sold out: lunghi applausi per Tuccio Musumeci

Si apre con il sold out la quarta edizione del Barbablù Fest, il festival prodotto e realizzato da Terzo Millennio Progetti Artistici, nato da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, con la direzione artistica di Alberto Samonà. Nella suggestiva Area Archeologica di Morgantina Tuccio Musumeci ha portato in scena La Giara, spettacolo tratto da Luigi Pirandello con la regia firmata da Giuseppe Dipasquale, una coproduzione del Teatro Stabile di Catania e del Teatro di Città.

Grande l’afflusso di spettatori provenienti da ogni parte della Sicilia, ma anche di turisti giunti nell’Area Archeologica di Morgantina per assistere allo spettacolo immersi nell’atmosfera unica del luogo. Lunghi applausi per Musumeci, che da poco ha compiuto 90 anni, e ha portato in scena la forza della maschera impressa al suo personaggio, con uno ‘Zi Dima nuovo e, questa volta, umoristicamente feroce nella sua contesa con il suo alter ego contrario, qual è Don Lollò, interpretato da Angelo Tosto. A supporto della comica e irresistibile coppia di antagonisti una compagnia di grande livello composta da Filippo Brazzaventre, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Claudio Musumeci, Vincenzo Volo, Lucia Portale, Ramona Polizzi, Federica Guerrieri.