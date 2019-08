L'Asp di Enna assumerà 48 operatori socio sanitari

Sono quarantotto i posti messi a bando all'Asp di Enna per operatori socio sanitari che verranno assunti a tempo indeterminato e diciotto quelli riservati ai medici per ricoprire incarichi di direttore di struttura complessa per varie unità operative, per i quali sono previsti incarichi quinquennali. Ma si cercano anche due gastroenetrologi.

Per gli Oss si tratta di un avviso di selezione interna riservata al personale di ruolo e rientra nella cosiddetta progressione verticale. Praticamente, come emerge dal bando, all'Asp di Enna la dotazione organica prevede 103 posti di Oss, ma di questi solo 19 “risultano coperti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 84 risultano vacanti.

«La copertura di questi posti vacanti - dicono il direttore generale, Francesco Iudica, e il direttore sanitario Emanuele Cassarà - costituisce uno strumento utile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in funzione alla realizzazione degli standard organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie».

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE