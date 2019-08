Ospedale di Enna, apertura domenicale dell'ambulatorio di cardiologia

Apertura straordinaria del reparto di cardiologia dell’Ospedale Umberto I di Enna. L'Asp, per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e per il potenziamento della funzione CUP, a partire da domenica 25 Agosto e anche per le domeniche seguenti sarà possibile effettuare prestazioni specialistiche aggiuntive rispetto all'attuale offerta.

Le prestazioni saranno effettuate dalle 8 alle 14 con un servizio prenotabile sia attraverso il numero verde e gli sportelli fisici sia mediante il web-cup, da pc o cellulare. Per le prime quattro domeniche dal 25 agosto al 15 settembre sarà inoltre presente un operatore di sportello presso il CUP dell'Ospedale Umberto I di Enna, per la riscossione del ticket.

L'operatore sarà presente solo in fase d'avvio dell'attività e ad integrazione della possibilità di pagamento tramite Lottomatica e c/c postale, che, dal 22/09in poi, saranno le uniche modalità di pagamento del ticket di domenica.

Il direttore generale Francesco Iudica dichiara: "Dopo la normalizzazione delle attività del Cup, con attese che non superano mai i 15 minuti, ora lavoriamo all'ampliamento dell'offerta specialistica per ridurre le liste di attesa utilizzando risorse del Piano Sanitario Nazionale e investendo laddove si incrociano una domanda non soddisfatta, urgenza delle risposte e dirigenti, come i dottori Vasco e La Tona, disponibili a buttare il cuore oltre l'ostacolo, a dare soluzioni ai problemi e non problemi alle soluzioni. Li ringrazio - conclude - e assicuro che il processo di potenziamento della sanità è solo iniziato e che non risparmieremo e non tralasceremo nessuna energia, impegno, professionalità che voglia mettersi al servizio della comunità ennese".

