Enna, ambulatorio di Cardiologia aperto la domenica: dodici visite il primo giorno

Bilancio positivo per la prima domenica di apertura straordinaria dell'ambulatorio di Cardiologia dell'ospedale e Umberto I di Enna dedicato alle prestazioni specialistiche.

Sono stati numerosi gli utenti che hanno usufruito del servizio disposto dall'Asp di Enna per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche. Dodici, le prestazioni effettuate nel corso di domenica 25 agosto che ha inaugurato il servizio per ridurre le liste di attesa iniziando dal reparto di Cardiologia diretto dal dott. Lello Vasco che ha dichiarato: “L’apertura domenicale degli ambulatori di cardiologia rappresenta la dimostrazione plastica della volontà dell’azienda di aumentare l’offerta sanitaria e ridurre le liste d’attesa. L’impegno dei miei colleghi cardiologi e di tutti gli infermieri, che ringrazio, è in continuità con la capacità di lavoro sempre dimostrata”.

© Riproduzione riservata