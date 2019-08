Turismo, "maglia nera" per Enna. Colianni: "Avviata inversione di tendenza"

Enna si posiziona all'ultimo posto nella classifica pubblicata da "Il Sole 24 ore. Dopo la pubblicazione dei dati l’assessore al Turismo e Spettacolo di Enna Paolo Colianni tiene a precisare che il dato è quello dei 20 Comuni ennesi e che il capoluogo è in forte controtendenza rispetto al dato complessivo nel quale rientrano Comuni che, per i limiti di bilancio, devono obbligatoriamente utilizzare le poche risorse per garantire i servizi essenziali.

«Enna è una citta con meno di 30 mila abitanti - spiega Colianni - che investe 1 milione di euro per eventi culturali, valorizzazione di tradizioni, cultura. Abbiamo proposto una stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine, e promuoviamo il territorio nel suo complesso. Secondo i dati dell’Ufficio turistico regionale Enna città ha 62 mila presenze con pernottamenti in un anno. La città di Enna investe e differisce dal dato provinciale. Dispiace che poi in una classifica complessiva venga indicata come fanalino di coda. Oggi, dopo il dissesto del 2006 il Comune ha un solido bilancio che ci permette di investire in questa offerta. Cosa diversa sono Comuni che non hanno disponibilità e devono garantire i servizi essenziali. Andrebbero analizzate le cause di questa situazione e andrebbero trovate le soluzioni. Sono mancate le politiche di macroeconomia per i Comuni perchè qui continua a passare il messaggio - conclude l’assessore Colianni - che gli amministratori del Sud Italia sono meno bravi di quelli del Nord».

