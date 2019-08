Troina, arriva il sì ai lavori sulla Lercara

È di ieri la notizia che il consolidamento di Monte Muganà sarà completato grazie ad un finanziamento di 1,3 milioni di euro in arrivo dalla Regione che ha deciso di rimodulare le risorse del Patto per il Sud - Fondo di sviluppo e coesione, garantendo così fondi per 19 opere in tutta la Sicilia di cui una sola nell'ennese, appunto quella di Troina.

"Un altro finanziamento per la nostra città e - afferma il sindaco di Troina Fabio Venezia - i lavori permetteranno di mettere in sicurezza l'ultimo tratto della strada comunale Lercara e le strutture del Villaggio Cristo Redentore. Grazie al presidente Nello Musumeci e al commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce per l'attenzione rivolta al nostro territorio".

