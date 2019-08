Troina, al via la realizzazione di 4 opere pubbliche

Saranno avviati a breve i cantieri di lavoro per la realizzazione di 4 opere pubbliche all’interno del centro abitato, che consentiranno complessivamente l’impiego, tra allievi, tecnici e muratori, di ben 80 persone disoccupate. Ad annunciarlo il sindaco Fabio Venezia e il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino.

“Il Comune di Troina – spiegano - , è uno dei pochissimi della Sicilia, se non addirittura l'unico, ad avere cofinanziato le scuole cantiere, aggiungendo somme del proprio bilancio a quelle stanziate dalla Regione, permettendo così la realizzazione di opere più significative e coinvolgendo un numero maggiore di concittadini. Nel dettaglio verranno coinvolti ben 64 allievi, 8 tecnici e 8 muratori, per un totale di 80 persone che, per qualche mese, lavoreranno nella realizzazione dei progetti. Inoltre, per l'esecuzione delle lavorazioni, verranno coinvolti fornitori locali di materiali. Tra le 80 persone direttamente coinvolte e le forniture dei degli operatori locali, si determinerà un indotto economico considerevole, di cui beneficerà l'intera comunità troinese, insieme alla realizzazione di opere pubbliche utili”.

I quattro cantieri, finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, nell’ambito dei contributi previsti in favore dei comuni con popolazione inferiore a 150 mila abitanti, riguarderanno: il rifacimento dei marciapiedi di via San Pietro; la riqualificazione dell’area compresa tra via Piersanti Mattarella e il campetto polivalente del centro sportivo “Nelson Mandela”; la realizzazione della pavimentazione della scalinata di accesso al sagrato del complesso parrocchiale “Santa Famiglia di Nazareth”; la sistemazione funzionale del campetto polivalente e degli spogliatoi annessi del Convento dei Padri Cappuccini.

I primi due cantieri, per un importo complessivo di 240 mila euro, sono stati finanziati per 147 mila euro dalla Regione, cui il Comune nel novembre scorso aveva presentato i progetti e, per la rimanente parte, con somme del bilancio dell’Ente. Gli altri due, sono stati finanziati invece per intero dalla Regione ai due enti di culto, sempre nell’ambito dei contributi a sostegno dell’occupazione e dell’inclusione sociale.

© Riproduzione riservata