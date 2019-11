Lavoro, l'Asp di Enna assume altri 15 infermieri

Altri 15 infermieri sono stati assunti dall’Asp di Enna. I contratti a tempo indeterminato sono stati sottoscritti ieri alla presenza del direttore generale, dott. Francesco Iudica.

"L’assunzione odierna è un ulteriore passo per colmare i posti vacanti e per alleggerire l’onere che grava sul personale in servizio - ha dichiarato la dr.ssa Rosa Schilirò, Responsabile dell’Unità Operativa delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche -. Daremo grande attenzione alle strutture territoriali per assicurare la necessaria integrazione Ospedale-Territorio".

Sono più di cento le unità infermieristiche assunte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna in meno di un anno.

