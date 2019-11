Enna, finanziato il rifacimento dello svincolo autostradale: pronto in 220 giorni

È stato finanziato il rifacimento dello svincolo autostradale di Enna. Ne ha dato comunicazione, tramite Facebook, il sindaco del comune Maurizio Dipietro.

"Cari concittadini, apriamo la giornata con un’altra buona notizia per la nostra città: il finanziamento del rifacimento dello svincolo autostradale di Enna da parte del Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche di Sicilia e Calabria, insieme all'Anas, per un importo di quindici milioni di euro".

Il primo cittadino ha espresso "apprezzamento per l'attenzione che il Provveditorato interregionale e l'Anas hanno inteso dedicare alla nostra città ed anche ai Comuni circostanti che sono serviti dallo svincolo. Si tratta di un intervento di grande importanza strutturale, come dimostrato anche dall'investimento e dai tempi di realizzazione (circa 220 giorni)".

"Su questo svincolo autostradale e sulla sua integrità abbiamo costantemente tenuto alta l’attenzione - ha voluto precisare Dipietro -, anche a seguito dei tragici fatti di Genova, anche attraverso l’invio di diverse richieste e segnalazioni all'Anas, evidenziando le criticità delle condizioni della struttura, in costante raccordo con le altre amministrazioni pubbliche preposte. Nei prossimi giorni incontreremo ad Enna una delegazione dell'Anas per pianificare gli interventi in termini di viabilità in relazione alla chiusura del viadotto".

