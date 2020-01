Troina, al via contributi mensa per le famiglie a basso reddito

Un contributo fino al 90% sul costo della mensa della scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2019/2020, per le famiglie con basso reddito. Saranno così impiegati i 15 mila 314 euro, assegnati complessivamente al Comune di Troina, nell’ambito del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, per la sezione “Scuola Infanzia”, quali risorse elargite rispettivamente per l’anno 2018 e somme residue dell’anno 2017.

Ad annunciarlo, l’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri: “Avendo la possibilità di decidere direttamente come utilizzare queste somme, abbiamo deciso di destinarle a supporto di un servizio che intendiamo garantire anche alla fasce più deboli - spiega -. In tal modo, agevoliamo la frequenza dei bambini dai 3 ai 6 anni nelle nostre scuole e, soprattutto, sosteniamo le famiglie in difficoltà economica, molte delle quali con più figli alla scuola dell’infanzia, che purtroppo non sono in grado di sostenere il costo della retta”.

Il contributo per la parziale riduzione del costo della retta del servizio di mensa scolastica, sarà infatti calcolato e differenziato sulla scorta della fascia ISEE di ciascuna famiglia: 90% su indicatore da 0 a 8 mila euro; 70% su indicatore da 8 a 16 mila euro; 50% su indicatore da 16 a 24 mila euro; 30% su indicatore da 24 a 36 mila euro.

Nessun contributo verrà erogato con reddito superiore ai 36 mila euro annui.

Le famiglie interessate, potranno presentare istanza di accesso al sindaco entro venerdì 31 luglio 2020, tramite l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.troina.en.it, oppure ritirarla personalmente all’ufficio della Pubblica Istruzione del Comune di Troina, sito in via Graziano.

© Riproduzione riservata