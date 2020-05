Asp di Enna: nominati i capo dipartimento di Servizi, Emergenza, Medicina e Chirurgia

Nominati all'Asp di Enna i direttori dei dipartimenti di Servizi, Emergenza, Medicina e Chirurgia. Si tratta rispettivamente di Emanuele Cassarà, attuale Direttore Sanitario, Luigi Renato Valenti, Luigi Costanzo e Lello Vasco.

“Continua con vigore l’attività di consolidamento delle strutture aziendali dell’ASP di Enna - dichiara il direttore generale dell'Asp di Enna, Francesco Iudica -.La struttura dipartimentale dell’Azienda, nei Servizi e nelle branche di strategica rilevanza sanitaria, viene ulteriormente delineata nella nomina odierna dei direttori. Tale importante passo precede le altre azioni già previste al fine di garantire risposte tempestive e qualificate al bisogno di salute della popolazione e interrotte per breve tempo causa emergenza. I passaggi futuri per completare l’assetto organizzativo delle strutture saranno quindi l’espletamento dei concorsi per rafforzare la dotazione organica, la nomina dei dirigenti delle Unità Operative, gli incarichi di funzione al personale del Comparto”.

Emanuele Cassarà sottolinea, tra l’altro, “la rilevanza strategica delle nomine per il rafforzamento della strutture con le innegabili ripercussioni nel potenziamento della qualità dell’assistenza sanitaria erogata ai cittadini”. I nuovi capo dipartimento hanno evidenziato alcuni aspetti delle azioni che perseguiranno alla guida delle strutture.

Luigi Renato Valenti ha dichiarato che l’intero dipartimento di Emergenza, nel supportare la direzione aziendale, assolverà con dedizione al mandato di “garantire lo svolgimento delle funzioni di governo dei processi clinici, di assistenza e di supporto agli assistiti che giungono in emergenza presso le strutture ospedaliere”.

“Assumere l’incarico di direttore del dipartimento di Medicina rafforza in me le motivazioni per un sempre maggiore impegno al servizio dei malati e dell'Azienda”, ha commentato Lello Vasco. “ll dipartimento di mia competenza governerà le ‘specialità mediche’ in tutti e quattro i presidi ospedalieri - ha aggiunto - con l’ambizioso obiettivo di garantire livelli di assistenza omogenei mediante la creazione di percorsi diagnostico clinico terapeutici comuni. Bisognerà inoltre ‘pensare’ a percorsi formativi e alla crescita professionale uniforme di tutto il personale”.

“Il dipartimento di Chirurgia - ha detto Luigi Costanzo -, del quale oggi prende il via la mia direzione, raccoglie la sfida, ormai improcrastinabile, tanto nella nostra Asp quanto in tutto il sistema sanitario, di realizzare una struttura chirurgica aziendale che valorizzi le risorse possedute e migliori, con una gestione razionale, l'offerta delle diverse specialità dei nostri quattro presidi. Il progetto ambizioso è di organizzare strutture chirurgiche integrate, dando vocazioni specifiche ad ogni singola Unità Operativa e presidio".

