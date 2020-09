Coronavirus, Fnaarc chiama a raccolta gli agenti di commercio siciliani: l'incontro a Enna

L'economia italiana sta attraversando un periodo difficile. Uno dei principali problemi è il calo dei consumi che in Sicilia sta creando gravi ripercussioni su migliaia di agenti di commercio.

Problemi che rischiano di ripercuotersi anche sulle pensioni degli agenti, nelle prossime settimane chiamati a votare per il rinnovo dell’assemblea dei delegati di Enasarco. Su questi temi il sindacato Fnaarc ha organizzato un incontro a Enna con gli agenti di commercio siciliani.

All'incontro sono intervenuti il Presidente nazionale Alberto Petranzan con il Presidente vicario Sergio Mercuri e i vertici regionali del sindacato.

Petranzan ha chiamato a raccolta i professionisti siciliani: "Abbiamo tantissime sfide sul tappeto ed è giunto il momento di fare sistema e far sentire la nostra voce - ha dichiarato - Il Governo ci ha dimenticati, basta ricordare il contributo a fondo perduto di mille euro al quale moltissimi agenti di accedere non hanno potuto accedere, l’esplosione incontrollata del commercio elettronico che sta impoverendo la categoria, lo sblocco dell’anticipo Firr (il trattamento di fine rapporto degli agenti) per il quale sono a disposizione 450 milioni di euro ma che necessita dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro, fino ai problemi strutturali legati alle pensioni".

"Tra pochi giorni prenderanno avvio le elezioni per il rinnovo del vertice di Enasarco, il nostro ente previdenziale che deve continuare a garantire le pensioni e il welfare degli Agenti di Commercio - ha proseguito Petranzan - e che va protetto da chi vuole mettere le mani sulla gestione del suo patrimonio. In questa tornata elettorale si sono proposte liste cresciute prevalentemente attraverso internet, senza basi solide, che in questo momento di difficoltà diffusa del nostro Paese stanno utilizzando la macchina del fango per conquistarsi visibilità".

