Enna, il prefetto Pirrera incontra i vertici di Sicindustria

Fabio Montesano, reggente di Sicindustria Enna, insieme con Marina Taglialavore, presidente della Jepssen, azienda leader nella produzione di prodotti tecnologici e simbolo dell’eccellenza imprenditoriale ennese, sono stati ricevuti oggi dal Prefetto di Enna, Matilde Pirrera. Numerosi i temi affrontati: dall’esigenza di legalità allo sviluppo economico della provincia; dall’importanza di fare squadra con tutte le associazioni datoriali e sindacali a quella di creare opportunità di lavoro per i giovani lavorando in sinergia con l’Università Kore e con le altre istituzioni presenti nel territorio.

Montesano e Taglialavore hanno anche presentato al Prefetto l’iniziativa volta a creare a Enna una Zes a “burocrazia zero”, progetto già proposto al commissario straordinario Zes Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano, il cui scopo è quello di individuare procedure snelle e tempi certi, sotto il controllo della prefettura, per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese nell’area di Dittaino. A breve, proprio su questo argomento, ci sarà un nuovo incontro in prefettura pure con il commissario straordinario delle Zes della Sicilia orientale.

“L’obiettivo – afferma Montesano – come ho detto quando ho deciso di accettare questa importante sfida, è quello di riportare la rappresentanza ad Enna, ricostruendo un tessuto associativo importante. Per farlo occorre muoversi in sinergia con tutti i protagonisti della nostra provincia, perché soltanto insieme potremo dare quella spinta di crescita necessaria che il territorio aspetta da troppo tempo. In quest’ottica non posso che ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto Pirrera per averci accolto e sostenuto in questa importante fase di avvio”.

© Riproduzione riservata