La strada Nord-Sud, l'eterna incompiuta: "Per completare l'opera manca il tratto dell'Ennese"

Ancora polemiche per la strada Nord Sud, l'eterna incompiuta che secondo il progetto originario doveva unire Santo Stefano di Camastra a Gela, tagliando, di fatto, in due la Sicilia. In assemblea regionale siciliana, l’onorevole Fabio Venezia del Partito Democratico è tornato a parlare in merito alla statale 117.

Sono attualmente in corso i lavori dei lotti B che riguardano il tratto tra Mistretta e Nicosia. Per completare l’opera manca il tratto che arriva allo svincolo di Mulinello sulla A19 passando per Leonforte. Dunque, praticamente tutto il tratto ennese.

“Per completare l’opera manca il tratto, pari a 29 km, che arriva allo svincolo di Mulinello sulla A19 passando per Leonforte, quel punto, occorrerebbe realizzare una bretella per collegare lo svincolo di Mulinello con la strada verso Valguarnera e Piazza Armerina, non sono lavori da poter essere dimenticati così".

Il gruppo parlamentare del PD ha chiesto al Governo regionale di accelerare l’iter per la redazione del progetto dei lotti C e di prendere l’impegno di inserire l’opera nell’Accordo di Programma Quadro sulla viabilità strategica siciliana con l’Anas prevedendo i fondi necessari.

“Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla questione facendo sentire la voce del territorio che ormai da decenni attende il completamento dell’importante asse viario”, dice in una nota Venezia.