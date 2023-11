Saranno abbattute cinque passerelle-ponte sul fiume Morello, dodici aziende rischiano l'isolamento

Dodici aziende agricole ennesi rischiano di rimanere isolate. L’Autorità di bacino, infatti, ha emesso ordinanza per l’abbattimento di 5 passerelle ponte sul fiume Morello in contrada Malpasso. L’ordinanza sarà resa esecutiva lunedì dal Libero consorzio comunale. Le passerelle oggetto di intervento permettono di raggiungere dodici aziende agricole che senza di esse rischiano di rimanere isolate. Nessun percorso alternativo è stato individuato prima di pensare di abbattere le passerelle. Lunedi prossimo i proprietari e i domiciliati interessati da questa ordinanza, dopo avere diffidato legalmente l’Autorità di bacino, istituiranno un presidio per chiedere che le passerelle non vengano abbattute e che venga convocata una conferenza di servizi.