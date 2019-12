Nicosia, 3 milioni di euro per sistemare le strade rurali

Approvate dal consiglio comunale di Nicosia le variazioni al Bilancio di previsione e quelle al pluriennale 2019-2020, che consentiranno investimenti per poco meno di 4 milioni fondi dell'attivo del rendiconto di gestione 2018.

In totale l'attivo di bilancio 2018 è di circa 13 milioni. Di questa consistente somma 2,5 milioni serviranno al pagamento dei debiti fuori bilancio, mezzo milione confluirà in un fondo di garanzia per crediti inesigibili. Dei restanti 9 milioni ne saranno utilizzati meno della metà con le variazioni di bilancio approvate venerdì.

La spesa più consistente, per circa 3 milioni di euro, servirà per interventi di manutenzione alla viabilità rurale, per 850 mila euro, e 1.250.000 euro servirà alla viabilità urbana, con la spesa più consistente, 600 mila euro, per il rifacimento della via Belviso, il popoloso quartiere che aspetta anche la programmazione dei lavori per realizzare una via di fuga.

Previsti fondi per vari consolidamenti di costoni rocciosi, circa 84 mila euro, e ancora ci saranno interventi sull'arredo urbano, ma anche manutenzioni negli edifici scolastici comunali con un accantonamento di 110 mila euro.

