Nicosia, il sindaco: "Entro il 2020 cantieri per 3 milioni"

Hanno un valore di oltre 3 milioni di euro i progetti approvati entro la fine del 2019 dalla giunta municipale di Nicosia per realizzare diverse opere pubbliche in questo 2020 appena iniziato.

«Abbiamo lavorato fino al 31 dicembre grazie a dirigenza e uffici - spiega il sindaco Luigi Bonelli - per fare in modo che opere necessarie da decenni potessero essere realizzate. Si tratta di opere che cambieranno volto alla città migliorandola e rendendola più decorosa. Inoltre siamo andati oltre gli impegni che avevamo preso con i cittadini e tutte le opere saranno realizzate entro quest'anno».

Il 27 dicembre erano stati approvati tre progetti esecutivi per 758.000 euro, ossia la manutenzione straordinaria della popola via Belviso, la manutenzione dell'edificio che ospita l'Ufficio tecnico comunale e la realizzazione di loculi cimiteriali, ma poi il 31 dicembre la giunta ne ha approvati una ventina. Sono tutti lavori che prevedono vari interventi in agricoltura, manutenzione straordinaria di immobili comunali e risanamento conservativo di quelli adibiti ad uso scolastico, manutenzione della viabilità interna ed esterna, opere di urbanizzazione del cimitero, e sono finanziati con l'avanzo di bilancio.

