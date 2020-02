Alberi pericolanti a Enna, una ordinanza ne impone il taglio

È guerra aperta agli alberi pericolanti per garantire la pubblica incolumità. Si tratta dell'ultima azione, in ordine di tempo, portata avanti dall'amministrazione comunale del capoluogo guidata dal sindaco Dipietro a garanzia della sicurezza pubblica.

Il sindaco di Enna, con propria ordinanza datata 21 febbraio scorso, impone ai proprietari e ai conduttori di terreni agricoli che confinano con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi ed in genere aree pubbliche o di uso pubblico che si proceda al taglio di tutte le piante Il provvedimento, che prevede multe salate, obbliga la messa in sicurezza di quelle parti che «risultino pericolose per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni».

Tra le prescrizioni imposte dall'ordinanza sindacale è inclusa anche quella della potatura regolare di siepi che si protendono oltre il confine stradale a garanzia della sicurezza di tutti.

