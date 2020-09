Amministrative a Enna, cinque in corsa per il posto di sindaco

Gli avvocati, l’insegnante, l’infermiere, il funzionario pubblico. E’ l’identikit dei 5 candidati a sindaco che il prossimo 4 e 5 ottobre si contenderanno lo scranno più alto di Sala Euno.

Un numero di contendenti probabilmente eccessivo rispetto anche alla popolazione del capoluogo ed in particolare degli elettori che se sulla carta sono circa 26 mila (ma non meno di 4 mila sono quelli iscritti all’Aire ovvero l’anagrafe residenti all’estero) e coloro che possono votare per il referendum sono circa 22 mila, alla fine poi per una competizione amministrativa dove la ricerca del voto è spasmodica, si arriverà si e no a 18 mila.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata