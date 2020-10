Enna, decretati i 23 consiglieri eletti al Comune

Decretati ufficialmente 23 consiglieri eletti al Comune di Enna. Il ventiquattresimo è il primo dei candidati sindaci non eletti, Dario Cardaci. Nel Partito Democratico Stefania Marino 404 voti, Salvatore Cappa 317, Tiziana Arena 260. Primo dei non eletti Mirko Andolina 251.

La lista prende 1659 voti pari al 10,60 per cento. Enna Viva: Paolo Gargaglione 672, Giusy Macaluso 420, Emilia Lo Giudice 416, Nico De Luca 347. Primo dei non eletti Gaetano Catalano 300. Lista 2270 pari al 14,50 per cento. Liberamente: Francesco Comito 507, Giusy Firrandello 428, Biagio Scillia 309. Primo dei non eletti Dante Ferrari 277. Lista 1659 pari all’11,43 per cento. Enna Democratica: Marco Greco 274, Michele Baldi 192. Primo dei non eletti Salvatore Astorina 176. Lista 1102 pari al 7,04 per cento. Nuova Cittadinanza: Gaetana Palermo 270. Primo dei non eletti Francesco Di Venti 262. Lista 982 pari al 6,27 per cento. Siamo Enna: Rosalinda Campanile 496, Giovanni Contino 415, Massimo Rizza 353, Giuseppe La Porta 301, Giuseppe Trovato 281. Primo dei non eletti Gabriella Motta 274. Lista 2482 pari al 15,86 per cento. Partito per Enna: Walter Cardaci 327, Gaetano Fazzi 237, Stefania Fazzi 220. Primo dei non eletti Naomi Fiammetta 206. Lista 1658 pari al 10,59 per cento. Uniti per Enna: Rosario Vasapollo 297, Giancarlo Vasco 287. Primo dei non eletti Paolo Gloria 237. Lista 1373 pari all’8 ,7 7 per cento.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata