Troina è il Comune più virtuoso d'Italia

Il Comune di Troina ha vinto il Premio nazionale “Comuni Virtuosi 2020”, il riconoscimento promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, che riconosce il valore e la qualità dell’azione amministrativa dei Comuni italiani che si sono distinti con buone pratiche nella vita delle loro comunità attraverso il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione turistica, il rilancio culturale e la riqualificazione dei centri storici, la differenziazione dei rifiuti e l’efficientamento energetico.

Troina, grazie alle numerose segnalazioni giunte alla giuria del Premio nei mesi scorsi, era stata selezionata tra gli 11 Comuni finalisti, in larga parte del centro-nord Italia, unica rappresentante della Sicilia nella prestigiosa competizione nazionale.

A decretare la vittoria della città, la votazione pubblica online, tenutasi dall’1 al 15 novembre sul sito dell’Associazione www.comunivirtuosi.org che, nell’ambito del concorso “Il gioco de sindaco”, evoluzione del Premio ideata dall’Associazione per ovviare a quest’anno complesso e difficile, ha visto il primo cittadino Fabio Venezia primo classificato su 11 colleghi concorrenti, con 3072 voti su 11 mila complessivi.

“È per noi un prestigioso e meritato riconoscimento – dichiara - , frutto dello sforzo quotidiano di una squadra fatta da uomini e donne e, soprattutto, da tanti giovani che credono nella buona politica come strumento di cambiamento della società. Un premio che gratifica l’impegno civile e culturale di un’intera comunità, fatta di tanti cittadini onesti e laboriosi, che credono nel riscatto della nostra terra”.

Il Comune di Troina, negli ultimi anni, si è distinto per innumerevoli progetti di valorizzazione del territorio. Fra tutti, la dura battaglia di legalità per il recupero di 4.200 ettari boschi demaniali, sottratti alla mafia per realizzare la più grande azienda agricola pubblica italiana, che alleva razze in vie di estinzione e dà attualmente lavoro ad 8 giovani del territorio, producendo salumi d’eccellenza e prodotti cosmetici con il latte d’asina.

Sul fronte della tutela dell’ambiente, l’amministrazione comunale Troina si è particolarmente distinta per aver portato in poco tempo la raccolta differenziata al 75%, con un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti, per il progetto “Troina amianto free”, che prevede la rimozione dell’eternit da tutte le abitazioni della cittadina e per l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, che ha visto la piantumazione di oltre 250 alberi di alloro, nelle aree a verde del centro abitato.

Degni di nota anche gli innumerevoli e originali progetti di valorizzazione del centro storico: dalla riqualificazione degli antichi quartieri medievali alla realizzazione di moderni sistemi di accessibilità, dal restauro delle chiese all’apertura di spazi museali ed espositivi, dai contributi alle giovani coppie che acquistano la prima casa nei quartieri storici al Piano del colore e della pietra, dal “Progetto case a 1 euro” al regolamento sul decoro urbano.

Infine, significativi i risultati ottenuti sul fronte della programmazione e dell’ottenimento di finanziamenti pubblici, per innumerevoli progetti relativi all’efficientamento energetico, all’edilizia scolastica, alla riqualificazione urbana, alla messa in sicurezza del territorio e all’impiantistica sportiva, grazie all’istituzione, dentro l’apparato burocratico dell’Ente, dell’Ufficio Europa e dell’Ufficio Progettazione.

In pochi anni è stato realizzato un piano di investimenti di ben 75 milioni di euro, che ha fatto diventare il Comune di Troina una delle prime stazioni appaltanti di Sicilia.

