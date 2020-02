Gioia ed emozione all'Oasi di Troina, donati giocattoli ai piccoli pazienti

Per i piccoli ospiti dell'Irccs Oasi Maria SS. arrivano in dono giocattoli, peluche e libri frutto della solidarietà di tanti che hanno donato andando da Ikea, dove era stato allestito uno spazio dedicato per queste speciali donazioni. Non si tratta dell'unica iniziativa infatti anche all'aeroporto di Catania i viaggiatori possono donare, ma questa volta per realizzare «Giochiamo insieme» un parco giochi inclusivo.

Per don Silvio Rotondo, presidente dell'Irccs troinese, si tratta di iniziative che «diventano la dimostrazione del valore della solidarietà e della condivisione».

Tanta gioia ed emozione, quindi, per i molti piccoli ospiti dell'Oasi che, in questi giorni, hanno ricevuto tanti piccoli giocattoli in dono. Grazie alla disponibilità della multinazionale «Ikea» che ha dato la possibilità, da luglio a dicembre scorsi, di poter allestire una teca nel proprio store a Catania e dove sono stati raccolti diversi articoli per l'infanzia che sono stati distribuiti nei vari reparti dell'Istituto, che si occupa di Disabilità intellettive anche a livello pediatrico. Peluche colorati di diverse dimensioni, libri di fiabe e altri giocattoli , hanno fatto felici i piccoli ospiti del centro medico scientifico e reso ancora più accoglienti, giocosi e familiari gli ambienti che ospitano la loro degenza.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE