Al Sicilia Outlet Village l’inverno è già arrivato grazie ai Winter Black Days

L’inverno è già arrivato in Sicilia grazie ai Winter Black Days. È questo il momento migliore per rinnovare il guardaroba con capi firmati a prezzi incredibili, un’opportunità per cominciare ad acquistare i regali da scartare sotto l’albero di Natale.

A Sicilia Outlet Village da sabato 23 novembre fino al 1° dicembre prenderanno il via una serie di promo esclusive da non perdere: sarà possibile fare shopping con ulteriori sconti fino al 50% sui già vantaggiosi prezzi outlet. In un’atmosfera da sogno, tra le brillanti vetrine dei 170 negozi dei più prestigiosi brand nazionali e internazionali le famiglie con i bambini potranno incontrare Santa Claus e consegnare la letterina nella casetta di Babbo Natale, trascorrendo una giornata magica e divertente.

Inoltre il 28 novembre alle 17 presso il negozio Silvian Heach (Unità 68) ci sarà Carmen Fiorito, la nota tiktoker New Martina che continua ad avere successo sui social, incontrerà i suoi fan per un selfie da far invidia.