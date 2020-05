Da Piazza Armerina a Catania per una visita medica ma torna con la droga, denunciato

Dichiara di essere andato a Catania per sottoporsi a una visita ortopedica ma nella sua auto i poliziotti trovano 18 dosi di marijuana già confezionate per essere spacciarte. Un giovane di 24 anni, N.S., di Piazza Armerina è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie della squadra mobile di Enna in una strada secondaria hanno notato il giovane sospetto alla guida della sua auto. Una volta fermato dichiara agli agenti di essersi sottoposto a una visita in un centro ortopedico.

Durante la perquisizione dell'auto, i poliziotti hanno trovato nascosta nel tappo della benzina una busta con 18 dosi di marijuana confezionate per la vendita.

Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La droga, opportunamente sequestrata, dopo la relativa analisi merceologica per uso processuale, verrà distrutta in apposito inceneritore su indicazioni della magistratura.

© Riproduzione riservata