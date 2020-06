Piazza Armerina, scoperta una serra con 300 piante di marijuana: un arresto

Coltivava la marijuana tra gli ortaggi. I carabinieri di Enna hanno scoperto una serra con 300 piante di droga.

La serra, di proprietà di un agricoltore quarantaseienne, con precedenti di polizia, era stata allestita in contrada Bessima, nelle campagne di Piazza Armerina.

I militari hanno sequestrato circa 300 piante di cannabis, già prossime al raccolto, per un valore di circa 60 mila euro. Il proprietario è stato arrestato in flagranza per coltivazione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

© Riproduzione riservata