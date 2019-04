Enna, ruota priva di battistrada: bloccato pullman con 50 passeggeri per Catania

Nuovo intervento da parte della polizia Stradale di Enna nell'ambito del progetto denominato “Gite Sicure”. Un pullman che da Enna avrebbe dovuto portare cinquanta passeggeri a Catania per una gita è stato posto a controllo e fermato.

Gli agenti hanno scoperto che il mezzo non era stato revisionato e presentava uno degli pneumatici completamente privo di battistrada compromettendone la sicurezza per la circolazione.

Sul veicolo non c'erano i previsti martelletti d'emergenza necessari per poter aprire velocemente una uscita di emergenza dal veicolo stesso nel caso di incidenti. Il conducente, inoltre, non era in grado di esibire i documenti idonei a dimostrare il titolo secondo il quale stava effettuando il servizio.

Oltre alle multe previste dal Codice della strada, gli agenti hanno bloccato la gita perchè la ditta proprietaria del veicolo non era in grado di fornire un altro mezzo idoneo.

