Tre comuni di Agrigento conferiranno i rifiuti a Enna

Tre comuni di Agrigento porteranno i propri rifiuti ad Enna. Ravanusa, Naro e Porto Empedocle, che conferivano alla discarica di Gela, poi vietata agli autocompattatori di questi centri, sono dirottati dalla Regione a Trapani. Ma dopo la protesta dei tre sindaci che avevano denunciato le difficoltà nel percorrere 250 chilometri in più e con un tariffario più alto, ecco la nuova decisione. Dal primo agosto, la spazzatura sarà smaltita ad Enna.

L'ordinanza, firmata dal dirigente del dipartimento regionale acqua e rifiuti, Salvo Cocina, prevede, come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, che il Comune di Naro potrà conferire 3 tonnellate di spazzatura al giorno, Ravanusa invece è autorizzata per 7 tonnellate al giorno e Porto Empedocle per 14 tonnellate.

