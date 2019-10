Stragi del sabato sera, intensificati i controlli a Piazza Armerina e Barrafranca

Controlli intensificati ad Enna per prevenire le stragi del sabato sera. La Polizia di Stato, insieme alla Sezione di Polizia Stradale di Enna, nella notte tra il 28 e 29 settembre scorso, ha predisposto un dispositivo speciale di controllo che ha interessato i Comuni di Piazza Armerina e Barrafranca.

Sono state impiegate 6 pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Enna e dei Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia, unitamente alla Struttura sanitaria mobile della Questura di Enna. Sono stati controllati complessivamente 39 veicoli e 42 persone. Sette conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcoolica e 2 in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti.

Sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 3 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre a 5 conducenti è stata contestata la sanzione amministrativa pari a €725,33 poiché il tasso alcolemico accertato, pur superando lo 0,5 g/l, era inferiore a 0.8 g/l. Sono state rilevate 19 infrazioni al Codice della Strada e si è proceduto al ritiro di 5 patenti di guida, ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione, con la conseguente decurtazione di 85 punti.

© Riproduzione riservata