Enna, la droga dentro al carcere: al vaglio i pizzini di don Rosario

Pizzini da decifrare e tanti aspetti ancora da chiarire nella vicenda del cappellano del carcere «Luigi Bodenza» che sta facendo discutere non solo Enna ma l’Italia intera. Come si sa padre Rosario Buccheri, accusato di spaccio di droga e detenzione illegale di armi, è rimasto in carcere, ad Agrigento, come ha deciso il Gip all’esito dell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto sabato, ma i contorni della vicenda rimangono ancora nebulosi e al vaglio della Procura di Enna che coordina le indagini.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Cristina Puglisi

© Riproduzione riservata