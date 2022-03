Oasi di Troina, gli autonomisti dell'Ars a Razza: «Indagate anche su Volante?»

«Avendo appreso della decisione dell’assessore Ruggero Razza di inviare una commissione ispettiva all’Irccs Oasi di Troina, maturata immediatamente dopo la revoca dell’incarico al direttore generale, avvocato Claudio Volante», i deputati del Movimento per la Nuova autonomia Giuseppe Compagnone, Roberto Di Mauro e Salvatore Lentini, hanno presentato una interrogazione con richiesta di risposta scritta ed urgente all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

L’interrogazione è stata formulata per sapere «se l’ordinaria attività di controllo nei confronti dell’Irccs Oasi di Troina, in quanto struttura facente parte integrante del sistema sanitario regionale, sia stata adeguatamente svolta, sin dal momento della sottoscrizione della nuova convenzione ed anche in epoca precedente e se nel corso di tale attività siano mai emersi eventuali riscontri riconducibili ai rilievi sollevati dall’avvocato Volante rispetto alle vicende sopra riportate». I tre deputati chiedono anche di sapere «quale sia l’oggetto delle attività ispettive disposte nei confronti dell’Irccs Oasi di Troina e se esse verranno concentrate solo nei confronti dell’operato del Consiglio di amministrazione o anche nei confronti dell’operato dell’ex direttore generale Claudio Volante, stante la gravità dei fatti e delle vicende riportate da ambo le parti».

